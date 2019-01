A ROBECCO PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA, OGNI BAMBINO HA UN NOME

(mi-lorenteggio.com) Robecco Sul Naviglio, 30 gennaio 2019. “Ogni bambino ha un nome”. È questo il titolo dello spettacolo teatrale promosso dal Comune di Robecco sul Naviglio, nell’ambito delle iniziative per la “Giornata della Memoria”.

L’evento ad ingresso gratuito si terrà martedì 5 febbraio 2019 alle ore 21.00, nel CineTeatro Agorà (piazza XXI Luglio). In scena i ragazzi del gruppo WIP (Work in Progress) dell’IIS “V. Bachelet” di Abbiategrasso che, con il supporto dell’associazione Dedalus, sono protagonisti di uno spettacolo sul tema della Shoah. Lo scopo è di raccontare, soprattutto alle nuove generazioni, le vicende di quei ragazzi e bambini che hanno sofferto il distacco e la solitudine del campo di concentramento.

Con questo spettacolo si vuole dare un volto a un milione e mezzo di bambini a cui è stata strappata l’infanzia.

Redazione