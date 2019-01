Con la A35 Brebemi, Caravaggio sempre più cuore culturale ed economico della pianura padana

Brescia, 30 gennaio – Con l’apertura della A35 Brebemi, le riqualificazioni di Rivoltana, Cassanese e di altre importanti tratte di viabilità locale (parte del progetto Brebemi e completata dalla stessa) e a seguito dell’inaugurazione un anno fa dell’interconnessione tra A35 e A4 nel quadrante Est, il Comune di Caravaggio è sempre più facilmente raggiungibile sia da Brescia che da Milano.

Come si evince anche dal video tutorial di A35 Brebemi i tempi tecnici per raggiungere Caravaggio dal centro di Milano, per esempio, sono inferiori ai 40 minuti, naturalmente rispettando i limiti di velocità: partendo da P.za V giornate, transitando per C.so XXII Marzo e V.le Forlanini e prendendo poi la SP 14, sono necessari solamente 39 minuti in tutto. Uno dei fattori più importanti che convincono sempre più aziende ad investire in questa area e sempre più turisti e pellegrini a raggiungere la rinomata località resa celebre da Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, è la sicurezza e i tempi certi di percorrenza della A35 Brebemi. Poter contare su un sistema viabilistico che consente di programmare lo spostamento in auto con meno stress, tempi di percorrenza certi, sicurezza e miglior qualità di guida percorrendo l’autostrada più moderna d’Italia, sono caratteristiche fondamentali nella scelta di una meta e della programmazione di un viaggio.

“Raggiungere Caravaggio da Milano e Brescia, per conoscere, apprezzare e gustare il patrimonio storico, culturale, religioso e gastronomico della città alla quale Michelangelo Merisi ha legato indissolubilmente il suo nome, è sempre più facile, veloce e sicuro grazie alla A35 – dichiara Il Sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini. In particolare sempre più turisti e pellegrini frequentano il Santuario di Santa Maria del Fonte, il complesso monastico di San Bernardino e la Pinacoteca di Palazzo Gallavresi, veri e propri gioielli dell’arte lombarda”.

“La A35 Brebemi è stata pensata, voluta e realizzata non solo per connettere in modo rapido, confortevole e sicuro le città di Milano e Brescia, ma anche per valorizzare le unicità del nostro territorio, dal punto di vista storico, culturale, artistico e gastronomico – afferma il Presidente di Brebemi, Francesco Bettoni. Caravaggio, raggiungibile da Milano in poco più di mezz’ora come mostra il nostro video-tutorial, sta vivendo una vera e propria rinascita di interesse e, così come lei, anche altri importanti luoghi lungo la tratta della A35.”

