DESIGN: REGIONE AL FIANCO DI ‘ADI MUSEUM COMPASSO D’ORO’, UN PROGETTO CHE MANCAVA AL TERRITORIO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 30 gennaio 2019 – Il Presidente della Regione Lombardia,

Attilio Fontana, e l’assessore al Turismo, Marketing

Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, hanno

partecipato questa mattina alla conferenza stampa di

presentazione del Museo del Compasso d’Oro ADI, l’Associazione

del Disegno Industriale. Il Museo avrà sede a Milano e sarà

inaugurato nel 2020; si tratterà del più grande d’Europa

dedicato al design. Un progetto che nasce grazie alla

collaborazione tra il Governo, Regione Lombardia, il Comune di

Milano, l’ADI e la Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro.

FONTANA: MILANO E LA LOMBARDIA SONO SINONIMO DI DESIGN – “La

presentazione di oggi – ha detto Fontana – è la dimostrazione

che a Milano e in Lombardia è possibile trovare forme di

collaborazione positive per realizzare un lavoro eccellente. Era

un progetto che davvero mancava e che non poteva che sorgere

qui: perché il design è Milano, perché il design è la Lombardia.

Da parte della Regione – ha concluso il presidente – troverete

sempre la massima disponibilità per collaborare sui temi che

caratterizzeranno il vostro percorso e lo sviluppo di questa

iniziativa”.

MAGONI: PROGETTO UNICO A LIVELLO EUROPEO – “Si tratta di un

progetto unico a livello europeo – ha detto l’assessore Magoni –

ed è una opportunità eccezionale per far acquisire a Milano e

alla Lombardia una dimensione sempre più internazionale. Regione

Lombardia crede fermamente nel design, volano economico

fondamentale non solo a livello regionale ma in ambito

nazionale. Il Museo permetterà ancora una volta di metter in

mostra la creatività e il genio dei nostri designer, eredi dello

spirito del grande maestro Leonardo Da Vinci. Il Museo è dunque

un regalo per il futuro dei nostri giovani, che avranno la

possibilità di ammirare opere tra tradizione e innovazione che

hanno fatto scuola, un esempio pratico per creare un avvenire

migliore”.

IL MUSEO DEL DESIGN PIU’ GRANDE D’EUROPA – Il Museo, previsto

nella zona del ‘Monumentale’, avrà una superficie di 5.135 metri

quadrati, di cui 3.000 riservati alle aree espositive: una

rassegna permanente con gli oggetti premiati dal 1954 sino da

oggi, con oltre 2.300 pezzi in collezione, mostre tematiche,

spazi per riunioni di lavoro ed eventi pubblici. Nell’area

avranno sede, con il museo, gli uffici dell’ADI e della

Fondazione ADI, sale riunioni, la biblioteca e l’archivio

storico dell’ADI (che raccoglie oltre sessant’anni di documenti

storici del design italiano), un bookshop e una zona dedicata

alla ristorazione.

DESIGN VOLANO ECONOMICO STRATEGICO – Un settore, quello del

design, strategico per la Lombardia, visto che – come riferisce

la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi – nel

2017 ha generato un fatturato di 8,6 miliardi, con 3 miliardi di

export, oltre 14 mila imprese del settore e 56 mila addetti. Per

quanto concerne le altre provincie lombarde, dopo Milano (3.548)

e Monza (2.446), per numero di attività ci sono Como (1.795),

Brescia (1.637) e Bergamo (1.623). Per addetti, dopo Monza

(12.103) e Milano (11.586), ecco Como (8.800), Bergamo (6.546) e

Brescia (5.723).