ETVILLORESI A SCUOLA CON COLDIRETTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 gennaio 2019 – Prosegue ‘Siamo ciò che mangiamo’, l’iniziativa promossa da Coldiretti Milano Lodi e Monza Brianza nelle scuole che, per l’anno 2018-2019, ha visto il coinvolgimento di ETVilloresi. Gli “esperti dell’acqua” del Consorzio, dopo le trasferte nelle scuole primarie di Cassano d’Adda lo scorso novembre, hanno fatto tappa nel corso della mattina del 23 gennaio all’Istituto comprensivo “Edmondo De Amicis” di Mesero, nell’Alto Milanese, dove hanno incontrato le classi quarte. Acqua, agricoltura, ambiente: il cibo irriguo è il tema che ha ispirato la “lezione” con i più piccoli, attenti e interessati in particolare all’esperienza di lavoro sul territorio, riportata dal personale consortile, e alla ricchezza di specie animali che proliferano dentro e attorno ai canali. Il progetto ha rappresentato per il Consorzio una bella occasione per diffondere tra i giovani il fondamentale ruolo dei Consorzi di bonifica e il loro sempre più marcato orientamento alla multifunzionalità, come commenta il Presidente di ETVilloresi Alessandro Folli: “E’ questo il miglior modo per spiegare ai ragazzi l’importanza di quanto svolto quotidianamente dai Consorzi sul territorio, all’insegna della multifunzionalità dell’acqua che regolano e distribuiscono per fini irrigui e per molto altro ormai, e al contempo per diffondere una positiva cultura dell’acqua, incentrata sul risparmio idrico e sulla lotta allo spreco”.

Per i ragazzi l’iniziativa proseguirà oltre il momento d’aula, con la produzione di un elaborato dove raccogliere le conoscenze acquisite sui corsi d’acqua artificiali, sulla loro gestione e in generale sulle attività del Consorzio. L’obiettivo? Vincere il concorso tra scuole indetto da Coldiretti, che premierà, a fine anno scolastico, i lavori migliori.

