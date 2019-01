FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI CELEBRA LA MESSA IN DUOMO CON INSEGNANTI, EDUCATORI E STUDENTI DELLE SCUOLE SALESIANE

(mi-lorenteggio.com) Milano 30 gennaio 2019 – In occasione della Memoria liturgica di San Giovanni Bosco, giovedì 31 gennaio, alle ore 11.00, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, presiederà la Messa nel Duomo di Milano per gli studenti delle Scuole salesiane milanesi.

Nel pomeriggio di giovedì 31 gennaio, l’Arcivescovo si recherà inoltre all’istituto dei Salesiani di Treviglio (via Zanovello, 1) dove presiederà la S. Messa alle ore 18.00. Inoltre una celebrazione con studenti, insegnanti ed educatori è già stata celebrata dall’Arcivescovo presso l’Istituto Maria Mazzarello di Cinisello Balsamo (via Don Giovanni Bosco 11) alle ore 8.00 di martedì 29 gennaio e un’altra s. Messa sarà celebrata oggi alle ore 18.00 per l’istituto salesiano di Arese, presso la chiesa parrocchiale di Maria aiuto dei Cristiani.

S. Giovanni Bosco, sacerdote ed educare, è il fondatore delle congregazioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Nasce a Castelnuovo d’Asti il 16 agosto 1815 e muore a Torino il 31 gennaio 1888. Sarà poi canonizzato da papa Pio XI nel 1934. Questo straordinario e lungimirante sacerdote ha lasciato una traccia significativa anche nella Diocesi di Milano.

«Don Bosco è educatore, padre e amico dei giovani. Ci ha trasmesso la capacità di vedere Dio in ogni ragazzo, anche nel più difficile», spiega Don Franco Fontana direttore dell’Istituto Sant’Ambrogio di Milano.

Redazione