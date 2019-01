Lissone. Giorno del ricordo, cerimonia di commemorazione presso il Monumento dedicato ai Martiri della Foibe

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 30 gennaio 2019. Un momento di riflessione per non dimenticare. In occasione del Giorno del ricordo 2019, nella giornata di domenica 10 febbraio l’Amministrazione Comunale di Lissone in collaborazione con l’ANVGD – Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, organizza la Cerimonia di commemorazione delle Vittime delle Foibe per riflettere sul dramma che nel secolo scorso colpì migliaia di italiani.

Istituito con la legge n.92 del 30 marzo 2004 secondo la quale «la Repubblica riconosce il 10 febbraio una giornata in cui conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale», il Giorno del Ricordo sarà celebrato con una manifestazione a cui la cittadinanza è invitata a partecipare.

Domenica 10 febbraio alle ore 10 in Largo Martiri delle Foibe, si terrà la cerimonia pubblica presso il Monumento dedicato ai Martiri delle Foibe con la partecipazione delle Autorità civili, militari e Associazioni d’Arma e la rituale deposizione della corona alla lapide commemorativa.

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Istria, in Dalmazia e a Fiume ebbe luogo uno dei capitoli più bui della storia italiana del Secolo scorso: 350.000 italiani dovettero scappare ed abbandonare la loro terra, la loro vita, incalzati dalle bande armate jugoslave. Decine di migliaia furono uccisi nelle Foibe o nei campi di concentramento. Una persecuzione perpetrata contro gli italiani della costa orientale dell’Adriatico. Per tanti le Foibe, cavità carsiche caratteristiche di quella terra, diventarono tombe comuni.

“Il Giorno del ricordo ci ricorda l’importanza di riflettere su una tragedia, affinché nulla di simile possa più accadere – commenta Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone – Dopo aver ricordato le vittime dell’orrore nazifascista in occasione della Giornata della memoria, ora l’Amministrazione Comunale invita la città a ricordare i fatti accaduti nel nostro passato recente perché se ne tragga un forte invito a lavorare insieme”

V.A.