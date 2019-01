RHO. Cimiteri, lavori in corso per ripristinare i soffitti. Gli interventi di sistemazione sono iniziati a dicembre e termineranno ad aprile

(mi-lorenteggio.com) Rho, 30 gennaio 2019. Sono cominciati il 17 dicembre 2018 e proseguiranno fino ad aprile i lavori di sistemazione nei cinque cimiteri cittadini. A dicembre sono stati allestiti i cantieri per ripristinare le parti danneggiate del soffitto dei colombari nei cimiteri, installando transennature e teli in polietilene a protezione dei loculi. Dal 2 gennaio sono cominciate le operazione di risanamento dei travetti dei solai e la posa dei controsoffitti antisfondellamento, iniziando dal Cimitero capoluogo e passando successivamente alle frazioni di Passirana, Lucernate, Terrazzano e Mazzo. I lavori sono eseguiti da SCR (Società Cimiteri di Rho), a cui è stata affidata la gestione del servizio.

L’assessore ai Lavori Pubblici e Cimiteri Maria Rita Vergani commenta: “SCR sta procedendo con i lavori di ripristino dei soffitti nei cinque cimiteri. Nei mesi scorsi, su nostra indicazione e a seguito di perizie eseguite da SCR, erano stati fatti interventi per mettere in sicurezza i cimiteri, togliendo parti di intonaco che potevano essere a rischio sfondellamento. Questi interventi, che hanno garantito da subito la sicurezza per gli utenti, non davano però un’immagine decorosa dal punto di vista dell’aspetto; in merito ai ulteriori lavori da eseguire per il ripristino dei soffitti, SCR aveva avvisato puntualmente gli utenti con dei cartelli. Ora si sta provvedendo: i lavori, che interesseranno tutti i cimiteri, sono già iniziati e si concluderanno ad aprile”.

I lavori prevedono il risanamento dei travetti ammalorati e quindi la posa del controsoffitto antisfondellamento.

Il calendario è il seguente:

Rho Capoluogo: lavori iniziati il 17 dicembre, termineranno il 31 gennaio.

Passirana: lavori iniziati il 21 gennaio, termineranno il 15 febbraio.

Terrazzano: i lavori inizieranno il 18 febbraio e termineranno il 1° marzo.

Lucernate: i lavori inizieranno il 4 marzo e termineranno il 15 marzo. Mazzo: i lavori inizieranno il 18 marzo e termineranno il 12 aprile.

Redazione