SICUREZZA, DE CORATO: BENE ARRESTO LADRI NEL MILANESE, IN LOMBARDIA OLTRE 22.600 IRREGOLARI DA EST EUROPA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 gennaio 2019. L’assessore alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo

De Corato, ha espresso soddisfazione per l’arresto di 5

stranieri, pregiudicati, ritenuti responsabili di associazione

per delinquere finalizzata a furti e riciclaggio tra Milano e

Lodi.

ASSESSORE: RINGRAZIO CARABINIERI COMPAGNIA CORSICO – “Ringrazio

i Carabinieri della Compagnia di Corsico(MI) per aver sgominato

un’organizzazione criminale che commetteva furti nel Nord Italia

utilizzando auto di grossa cilindrata per darsi alla fuga

raggiungendo anche nei centri abitati folli velocità, anche

oltre i 250 km/h. Comportamento che, tra l’altro, ha messo in

serio pericolo la sicurezza dei cittadini. Si tratta di cinque

stranieri, 4 kosovari e un albanese, tutti pregiudicati. Ancora

una volta mi chiedo cosa ci facciano sul nostro territorio

questi ladri dell’Est Europa con precedenti?”

OLTRE 22.600 IRREGOLARI EST EUROPA IN LOMBARDIA. 6.690 A MILANO

“Secondo l’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la

multietnicità (Orim) e Polis Lombardia – aggiunge De Corato –

sono oltre 22.600 gli irregolari provenienti dall’Est Europa

presenti nella nostra regione, 6.690 solo a Milano. Un numero

davvero molto alto”.

SCONTARE CONDANNA A RIMPATRIARE CLANDESTINI – “C’è chi agisce –

conclude l’assessore regionale alla Sicurezza – pensando di

restare impunito o di tornare in libertà dopo breve tempo. Per

questo serve la certezza della pena. Bisogna far scontare

interamente la condanna e poi rimpatriare i delinquenti”.



V.A.