SICUREZZA. DE CORATO: SINDACATI RICONOSCONO IMPORTANZA DELIBERA REGIONE SU POLIZIA AMMINISTRATIVA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 gennaio 2019 – L’assessore alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia, Riccardo De

Corato, sottolinea che “anche i sindacati, Cgil, Cisl, Uil, Ugl,

Faisa e Orsa in una lettera scritta al Comune di Milano, hanno

ribadito la grave situazione di insicurezza nella quale è

costretto a lavorare il personale di Atm. Situazione che

denuncio da anni”.

“Nella lettera scritta dai sindacati al Comune – aggiunge De

Corato – viene riconosciuta l’utilità della delibera approvata

da Regione Lombardia sul riconoscimento, per il personale

viaggiante delle aziende di trasporto pubblico, del titolo di

Polizia amministrativa”.

BODYCAM A PERSONALE ATM PICCOLO PASSO AVANTI MA NON BASTA –

“Ritengo inoltre che le bodycam in via sperimentale a 20 addetti

alla sicurezza di Atm su 130 sono certamente un piccolo passo

avanti, ma non bastano. L’azienda doti di questo dispositivo

tutto il personale viaggiante, dagli autisti ai controllori e

gli agenti di stazione delle metropolitane. Individui, inoltre,

come previsto dalla delibera, il personale al quale dare in

dotazione tessera e fascia di polizia amministrativa, ad

evidenza del loro ruolo”.

COMUNE DI MILANO DOTI POLIZIA LOCALE DI BODYCAM – “Infine –

aggiunge l’assessore – anche il Comune di Milano, pensi a dotare

i propri 3100 vigli di bodycam, cosa che già hanno fatto altri

comuni lombardi come Saronno e Brugherio, nei quali sono già

attive da tempo e si sono dimostrate molto utili. Nel 2017 il

Comune di Milano ha presentato un progetto che prevedeva

l’acquisto di 50 telecamere portatili bodycam. Questo progetto è

stato cofinanziato dalla Regione per un importo pari a 50.000

liquidato a dicembre 2017. Tuttavia, ad oggi, non si sa che fine

abbiano fatto questi dispositivi”.

NUOVI BANDI PER SICUREZZA DA REGIONE LOMBARDIA – “Nei prossimi

mesi, tra marzo ed aprile – conclude De Corato – Regione

Lombardia pubblicherà un altro bando da 4 milioni di euro

all’interno del quale sono previste le bodycam, oltre a droni,

dotazioni strumentali per la polizia locale e videosorveglianza”.

