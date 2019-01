TREZZANO. DONNA INVESTITA IN VIA BOCCACCIO

(mi-Lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 30 gennaio 2019 – Questa sera poco prima delle ore 19.00, una donna di 57 anni è stata investita in via Boccaccio. Soccorsa da un’ambulanza della Croce Verde Baggio è stata trasportata in codice verde al San Carlo di Milano. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.

Un altro incidente, senza feriti, è avvenuto intorno alle ore 20.00 a Buccinasco in via Lomellina, dove due auto si sono scontrate.

V. A.