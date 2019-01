Università del Tempo Libero: al via i corsi della sessione primaverile

(mi-Lorenteggio.com) Abbiategrasso, 30 gennaio 2019 – Si rinnova l’appuntamento con i corsi organizzati dall’Università del Tempo Libero – sessione primaverile. Le iscrizioni, aperte a tutti i maggiorenni, potranno essere effettuate a partire dal 4 febbraio presso la sala consiliare del Castello Visconteo dalle 14 alle 17. Dalla settimana successiva le iscrizioni si riceveranno invece presso l’ufficio Cultura/Infopoint del Castello Visconteo dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.

Dal giorno 11 febbraio sarà possibile, inoltre, effettuare l’iscrizione on line. Chi fosse interessato ad avvalersi di questo servizio può farne richiesta inviando una mail a: cultura@comune.abbiategrasso.mi.it.

Le iscrizioni dovranno comunque essere regolarizzate con il pagamento prima dell’inizio del corso.

Si informa che, coloro che nella sessione autunno/inverno hanno già effettuato l’iscrizione ad almeno un corso, potranno iscriversi versando esclusivamente la quota di 10 euro per ogni corso aggiunto.

Anche per la sessione primaverile ampia la scelta tra svariate aree di interesse: dalle attività tipicamente manuali come l’uncinetto, a quelle per il tempo libero come gli scacchi, la scrittura a mano, il riciclo creativo; dalla cultura generale all’area linguistica che, ormai da anni attirano e coinvolgono centinaia di persone.

