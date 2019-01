WELFARE. GALLERA INCONTRA SINDACATI SANITÀ PRIVATA: AL FIANCO DEI LAVORATORI,SERVE RINNOVO CONTRATTO SCADUTO DA 12 ANNI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 gennaio 2019 – “Viviamo con preoccupazione il disagio

degli operatori della sanità privata per un contratto di lavoro

scaduto 12 anni fa. Faremo certamente la nostra parte sui tavoli

nazionali affinché la situazione si evolva e trovi una rapida

soluzione a livello normativo, con le necessarie e opportune

coperture finanziare”.

Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia,

Giulio Gallera, al termine dell’incontro con i rappresentanti

delle Segreterie regionali di FP CGIL, CISL FP E UIL FPL,

avvenuto oggi a Palazzo Lombardia nell’ambito di serie di

iniziative organizzate proprio per richiamare l’attenzione delle

istituzioni sull’urgenza di intervenire per assicurare il

rinnovo contrattuale.

“Il livello di eccellenza della nostra sanità regionale – ha

aggiunto Gallera – prevede un equilibrio virtuoso

nell’erogazione universalistica dei servizi da parte del sistema

pubblico e del privato accreditato. Questo principio dovrà

essere ben codificato nelle pagine del nuovo Patto per la Salute

2019-2021 che le Regioni stanno elaborando in queste settimane e

che dovrà prevedere anche un allocazione di risorse specifiche

per il rinnovo del contratto dei lavorati della sanità privata”.

“Risorse che – conclude l’assessore – permetterebbero alle

Regioni, e in particolare alla Lombardia, di attivare

immediatamente le nuove indicazioni e adeguarne il

finanziamento”.

Redazione