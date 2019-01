Anci Lombardia: Pubblicato il volume “I Comuni della Lombardia 2019”

Disponibili i dati su istituzione, territorio, economia e finanze, e caratteristiche socio-demografiche

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 gennaio 20109 – Anci Lombardia, in collaborazione con Fondazione IFEL-Anci, ha pubblicato il volume “I Comuni della Lombardia 2019” (Clicca qui per scaricare il documento completo) che illustra le principali caratteristiche territoriali, istituzionali, economico-finanziarie e socio-demografiche dei Comuni lombardi, utilizzando come fonti primarie i dati ufficiali più recenti e disponibili per ciascun settore d’indagine.

“L’Associazione, che ha recentemente festeggiato i suoi 40 anni di attività – ha commentato il Presidente di Anci Lombardia Virginio Brivio – è quotidianamente impegnata a sostenere gli Enti locali, a seguire l’evoluzione e la trasformazione del contesto operativo e istituzionale regionale e a rappresentare i Comuni in tante occasioni e su diversi temi, perseguendo gli interessi delle comunità locali e dei cittadini in un territorio fortemente dinamico come quello lombardo”.

1.509 Comuni lombardi nel 2019 di cui 1.041 piccoli Comuni; 85 sindaci under 35 con le province di Brescia (13), Bergamo (12), e Pavia (12) con il numero maggiore di giovani sindaci; 55.469 dipendenti comunali. E ancora autonomia finanziaria, entrate, specializzazione economica dei Comuni. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel volume che restituisce una fotografia completa del territorio lombardo e “una complessità di scenario – ha sottolineato il Presidente Brivio – che non riporta semplicemente risultati di calcoli statistici, ma narra, tra l’altro, l’impegno degli amministratori locali a incentivare l’innovazione, ad ascoltare le problematiche dei cittadini, a prendersi cura delle loro fragilità, a sostenere lo sviluppo, ad accompagnare i giovani nella crescita e ad assicurare attenzione alle problematiche ambientali”.