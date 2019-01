CASE VACANZA LOMBARDIA, MAGONI: IL CODICE IDENTIFICATIVO GARANTISCE TRASPARENZA E RISPETTO DELLE REGOLE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 gennaio 2019 – “Il Codice Identificativo di

Riferimento risponde ad un’esigenza di maggior trasparenza e

rispetto delle regole in un settore in notevole espansione come

quello delle case e appartamenti per vacanza. Il nostro

obiettivo è fornire un servizio più efficiente e qualificato per

i turisti, nell’ottica di un’accoglienza regionale sempre più

sicura e rispettosa delle normative vigenti”. Lo ha detto

l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione

Lombardia, Lara Magoni, intervenendo al convegno ‘Property

management e affitti brevi: vantaggi, opportunità e sviluppi per

il turismo extra alberghiero’, organizzato da Property Managers

Italia, associazione che raggruppa imprenditori e professionisti

che gestiscono strutture non alberghiere, in particolare case e

appartamenti per vacanze.

L’assessore Magoni ha posto l’accento sul Codice Identificativo

di Riferimento (CIR), che deve essere indicato sugli annunci

utilizzati per pubblicità, promozione e commercializzazione

dell’offerta delle case e appartamenti per vacanza. La

disciplina amministrativa del CIR applica la legge regionale n.

7 del 25 gennaio 2018 che ha modificato la legge regionale n. 27

del 1 ottobre 2015 “Politiche regionali in materia di turismo e

attrattività del territorio lombardo”.

L’indicazione del Codice è obbligatorio dal 1 novembre 2018, per

gli annunci di pubblicità, promozione e commercializzazione

dell’offerta di case e appartamenti per vacanze, compresi gli

alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità

turistiche.

Uno strumento utile anche per i Comuni, in quanto “semplifica –

come ha spiegato l’assessore Magoni – l’esercizio delle funzioni

di vigilanza. Si tratta di una novità a garanzia degli utenti:

voglio ricordare che la Lombardia è stata tra le prime regioni

in Italia, in assenza di una chiara regolamentazione a livello

nazionale del fenomeno, a delineare un quadro normativo chiaro e

semplice per garantire concorrenza leale e legalità, a fronte

della crescente disponibilità di case e appartamenti per vacanze

sulle piattaforme on-line”.

