Cesano Boscone. Evento musicale: RossArpa – Night From An Irish Legend

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 31 gennaio 2019. L’associazione Green Circle desidera presentare l’evento che ha organizzato, grazie al patrocinio del Comune di Cesano Boscone, e l’ingresso al concerto sarà gratuito.

Sabato 9 febbraio 2019

In Villa Marazzi – Via Dante Alighieri 47 – Cesano Boscone (MI)

Il concerto: RossArpa – Night From An Irish Legend

Si tratta di un concerto dove lo strumento principale è l’Arpa Celtica suonata da Rossana Monico (RossArpa), che è anche direttrice artistica della associazione, nel quale sarà presentato il suo ultimo CD “IRISH LEGEND”.

Il programma prevede che siano suonate e cantate sia musiche tratte dal CD, anche di sua composizione, sia musiche tradizionali e folk di origine irlandese. Nell’occasione sarà accompagnata dai colleghi Ferdinando Piras (percussioni/bodhràn) e Massimo Dal Bianco (chitarra)

Green Circle è una associazione costituitasi nel 2010 con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della musica tradizionale delle aree celtiche, mediante iniziative di carattere culturale, didattico, musicale o anche di semplice intrattenimento o di conferenze. L’associazione inoltre con i suoi musicisti è organizzatrice dei concerti Lonely Nights che si prefiggono di raccogliere fondi per sostenere associazioni che si prodigano nella prevenzione del suicidio o nell’assistenza di famiglie che vivono il dolore per la perdita di un loro caro, avvenuta in modo traumatico e improvviso, come nel caso del suicidio. Quest’anno sempre nel mese di luglio sarà organizzata la 5° edizione.

Rossana Monico laureata nel 2011 come fagottista al Conservatorio G.Verdi di Milano, ha iniziato lo studio di arpa celtica nel 2000 presso la Civica Scuola di Musica di Cesano Boscone. Specializzatasi poi in arpa irlandese attraverso varie master-class, sia in Italia che all’estero, è ormai rinomata nel Nord Italia per il suo stile strumentale e vocale originale e moderno. Direttrice artistica dell’Associazione Culturale e Musicale Green Circle, ha bubblicato quattro dischi che esplorano diversi generi musicali e diversi stili (“Strings” 2011, “From Conception” 2013, “Taisteal” 2016, “Irish Legend” 2018).

Ha partecipato a importanti festival di musica celtica, sia come didatta che come concertista, quali “BustoFolk” per diverse edizioni, “Insubria Festival” per diverse edizioni e “Festival dell’Arpa Viggianese”.

E’ inoltre insegnante di arpa presso diverse scuole e accademie di musica.

