LOMBARDIA. DIABETE: DA DOMANI IN 3.000 FARMACIE NUOVI DISPOSITIVI PER CONTROLLARLO

SERVIZIO PIU’ EFFICIENTE E 70 MILIONI DI RISPARMI DA REINVESTIRE

Milano, 31 gennaio 2019 – Da domani, venerdì 1 febbraio, in 3.000

farmacie di tutta la Lombardia sarà disponibile una nuova gamma

di prodotti (lancette pungidito, aghi-penna, strisce per il

controllo della glicemia e siringhe da insulina) per

l’autogestione del diabete mellito.

“Si tratta – ha spiegato l’assessore al Welfare della Regione

Lombardia, Giulio Gallera – di dispositivi di assoluta qualità,

che garantiscono servizi più semplici ed efficienti, oltre a 70

milioni di risparmi da reinvestire nell’innovazione della rete.

La fornitura è stata definita attraverso una procedura di gara

messa in atto dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA)”.

I VANTAGGI: STANDARD QUALITATVI PIU’ ELEVATI – “Grazie alla

nuova procedura – ha aggiunto Gallera – abbiamo ottenuto

standard qualitativi più elevati rispetto alle forniture

precedenti, ma soprattutto possiamo garantire l’uniformità dei

prodotti messi a disposizione dei diabetici, assicurando ad ogni

target di paziente il glucometro più idoneo rispetto alla

propria condizione di salute, tutelando l’appropriatezza clinica

nell’assegnazione del presidio. I cittadini coinvolti avranno la

possibilità di ritirare i propri dispositivi in qualunque

farmacia (indipendentemente dal luogo di residenza)”.

I RISPARMI FINANZIARI DA REINVESTIRE NEL SISTEMA – I nuovi

prodotti distribuiti permetteranno alla Regione Lombardia di

contenere la spesa in questo settore a 55 milioni di euro annui,

a fronte degli 80 milioni previsti finora.

“Non un solo centesimo verrà sottratto ai diabetici – ha

sottolineato l’assessore – perché le risorse risparmiate saranno

utilizzate, ad esempio, per potenziare la distribuzione degli

apparecchi che servono per la somministrazione automatica

dell’insulina, per l’acquisto di aghi speciali indolori per

bambini e anche per la Riorganizzazione della rete dei centri di

assistenza”.

“Possiamo comprendere che questo cambiamento possa provocare

qualche piccola difficoltà di adattamento per chi utilizza i

dispositivi per il controllo della glicemia – ha concluso

Gallera – ma noi metteremo in atto un monitoraggio continuo e

costante della situazione al fine di limitare gli inevitabili

disagi inziali che accompagnano qualsiasi innovazione”.

Regione Lombardia ha attivato la

propria Centrale Acquisiti Regionale (ARCA) per procedere

all’avvio della gara per la fornitura di presidi per

l’autogestione del diabete. Per meglio definire i contenuti

della gara e perfezionare i parametri qualitativi da esplicitare

nel capitolato, sono stati convocati tavoli di lavoro con

professionisti di settore e sono stati realizzati incontri di

confronto con il mondo della produzione e le Associazioni dei

pazienti.

La fornitura della nuova gamma di presidi ed ausili per pazienti

diabetici coinvolgerà i pazienti con diabete di tipo 2, mentre

non riguarderà – al momento – i pazienti con diabete di tipo 1

(tranne che per aghi e siringhe), non coinvolgerà gli assistiti

in età pediatrica 0 -18 anni, né le donne in gravidanza, né

tantomeno i pazienti con microinfusore. L’avvio di tale novità

non compromette in alcun modo l’erogazione di ausili e presidi

per il controllo della glicemia a tutti i pazienti diabetici

lombardi. Nessuno sarà lasciato senza i dovuti e necessari

presidi medici.

Il Servizio Sanitario Regionale continuerà ad erogare ai propri

assistiti i presidi per l’autogestione del diabete e la

distribuzione degli stessi avverrà sempre attraverso la rete

delle farmacie territoriali lombarde che però offriranno ai

pazienti una nuova gamma di prodotti (aghi, siringhe, lancette,

pungidito, strisce e glucometri) acquistati da Regione

Lombardia.

Le farmacie forniranno ai pazienti ogni utile informazione sulla

nuova gamma di prodotti e sulle modalità di ordine e ritiro.

Resta fermo il ruolo centrale del Medico di Medicina Generale

nell’accompagnamento del paziente, anche al fine di renderlo

partecipe dei vantaggi che deriveranno da questa importante

novità al nostro Sistema Sociosanitario Regionale.

