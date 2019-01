Trezzano. Spettacoli teatrali per i più piccoli

(mi-Lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 31 gennaio 2019 – Tornano i pomeriggi al Centro Socio Culturale dedicati al teatro per i più piccoli: l’Amministrazione comunale organizza due spettacoli dedicati ai bambini dai 3 anni, curati da Movi Teatro, in programma martedì 5 febbraio e martedì 9 aprile alle ore 17, con ingresso libero.

Si comincia la prossima settimana (5 febbraio ore 17) con lo spettacolo “Il bisticcio”, cui seguirà un laboratorio di riciclo a cui si potrà partecipare liberamente. Ad aprile, lo spettacolo “Un arcobaleno del mare”.

“Il Centro Socio Culturale – spiega il sindaco Fabio Bottero – si conferma il luogo di incontro, cultura e socialità per i trezzanesi. Anche per i più piccoli, a cui offriamo occasioni di divertimento come il teatro sempre apprezzato dalle famiglie. Un’opportunità per trascorrere insieme il pomeriggio, liberando la fantasia e le emozioni dei nostri bambini grazie al linguaggio teatrale. Sempre al Socio, al mattino ricordo anche lo Spazio Bimbi con l’associazione Lo Zainetto, per i più piccoli accompagnati da genitori, nonni o tate, mentre di pomeriggio per i ragazzi è sempre aperta la porta dello Spazio Giovani”.

