VIVIgas energia apre un nuovo punto vendita a Rho

(mi-Lorenteggio.com) Brescia, 31 gennaio 2019 – VIVIgas energia, tra i principali operatori indipendenti di vendita di energia elettrica e gas metano in Italia, annuncia l’apertura di un nuovo punto vendita a Rho, in provincia di Milano.

L’inaugurazione sarà sabato 2 febbraio 2019, l’apertura del nuovo store il lunedì successivo.

La nuova apertura, la quarta in soli 3 mesi (ad aprile 2019 i punti vendita diventeranno 31), è parte del percorso di sviluppo che rappresenta, attraverso l’apertura di nuovi punti vendita in Lombardia, la declinazione della mission della società che da sempre vede nella vicinanza fisica ai propri Clienti un reale valore aggiunto al servizio offerto che fa dell’innovazione, la qualità e l’attenzione al consumatore, i cardini della propria attività.

La giornata dell’inaugurazione, a partire dalle ore 10, sarà animata da diverse attività di intrattenimento per grandi e piccoli e da un concorso con “gratta&vinci” che permetterà di vincere numerosi premi tra cui 8 cellulari Samsung S9. I cittadini di Rho sono tutti invitati ad intervenire e ad esprimere un desiderio per la loro città, VIVIgas energia selezionerà i più significativi per realizzarli concretamente.

Sono oggi oltre 330.000 clienti che, ogni giorno, si rivolgono a VIVIgas energia attraverso i 29 punti vendita già presenti nelle aree di Verona, Brescia, Bergamo, Como, Varese, Novara, Verbania, Monza- Brianza, Roma, Viterbo, Terni e nell’area di Milano.

Andrea Bolla, amministratore delegato di VIVIgas energia: “Invitiamo tutti gli abitanti di Rho a venire a conoscere VIVIgas energia e la nostra offerta commerciale. Da sempre ci poniamo come partner dei nostri clienti, offrendo un servizio altamente consulenziale e personalizzato sulle specifiche necessità. Crediamo che ascoltare e capire le esigenze dei nostri clienti sia il punto di partenza per offrire un servizio realmente di qualità”.

Il nuovo punto vendita di Vivigas energia si trova in Via De Amicis 24, Rho.

