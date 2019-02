6 NAZIONI 2019, TORNA A ROMA IL IV TEMPO RUGBY E CULTURA

(mi-lorenteggio.com) Torna a Roma il consueto appuntamento con il Guinness Six Nations, il Torneo più antico del mondo, e il patrimonio culturale di Roma scende ancora una volta in campo al fianco degli Azzurri, andando ad arricchire l’offerta di eventi collaterali per i possessori di biglietti per le gare dell’Italrugby all’Olimpico legati al contenitore “IV Tempo Rugby e Cultura”.

Confermata la collaborazione con il MIBACT che apre ai fans della Nazionale le porte di alcuni tra i più interessanti Musei statali nella città, ai quali si aggiungono i Musei Civici di Roma Capitale che sostiene con grande impegno quello che è ormai divenuto uno degli appuntamenti sportivi più importanti nel calendario di Roma (la lista completa dei musei disponibili su www.federugby.it/IVTempo).

Da questa edizione la collaborazione con Roma Capitale si arricchisce della possibilità di vendita diretta dei biglietti del Sei Nazioni all’interno dei Tourist Infopoint nei luoghi di maggior flusso turistico della Capitale, e di vantaggi sull’acquisto della ROMA PASS, strumento indispensabile per chi visita Roma, per i possessori dei biglietti. A queste iniziative si conferma la partnership con il FAI – Fondo Ambiente Italiano che con i volontari di Roma organizza visite guidate a siti solitamente chiusi al pubblico all’interno del Parco del Foro Italico il giorno delle partite.

Il Sei Nazioni porta Roma migliaia di appassionati stranieri e italiani che colgono, grazie all’evento sportivo e al contenitore IV TEMPO – RUGBY E CULTURA, le grandi opportunità di arricchimento culturale offerte dalla Capitale.

Ma “IV Tempo Rugby e Cultura” è, anche, impegno sociale, promozione delle eccellenze nazionali e regionali, volontà di coinvolgere sempre più giovani e famiglie nell’evento, facendo conoscere loro la variegata gamma di valori che caratterizza lo sport italiano.

In coerenza con questa visione, le aree Hospitality dello Stadio Olimpico (hospitality.federugby.it per maggiori dettagli) offriranno una particolare attenzione all’enogastronomia regionale, caratterizzando ogni singola gara con prodotti tipici dalle Regioni italiane, mentre giovani tesserati provenienti dal territorio saranno i testimoni del messaggio di accoglienza per la squadra ospite con degli striscioni ad hoc che daranno gara dopo gara il benvenuto alle squadre ed ai fans gallesi, irlandesi e francesi.

Nella gara interna d’apertura, il 9 febbraio, il Coro di Torpignattara sfiderà idealmente quello del Principality Stadium, aggingendo calore al prepartita, mentre gli sbandieratori di Firenze ravviveranno il pregara contro l’Irlanda e i paracadutisti della Brigata Folgore scenderanno dall’alto sin sul prato dell’Olimpico per la 100esima partita del Torneo, il 16 marzo contro la Francia nel turno conclusivo, all’interno di una più ampia collaborazione con le Forze Armate che caratterizzerà l’intera edizione.

I Volontari FIR (http://fir.accreditationsystem.info/indicevolontari.asp) saranno, come sempre, impegnati a offrire servizi e accoglienza al pubblico, mentre l’iconico Stadio dei Marmi continuerà come nelle precedenti edizioni ad essere un polo di divertimento e promozione del gioco con attività legate al progetto “Rugby per tutti”

Questi i Musei accessibili ai possessori di biglietto:

Musei Statali

Gallerie nazionali d’Arte antica – Palazzo Corsini – Roma (via della Lungara, 10)

Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea – Roma (via delle Belle Arti, 131)

Museo Archeologico nazionale Etrusco di Villa Giulia – Roma (piazzale di Valle Giulia, 9)

Museo delle Civiltà – Roma (piazza G. Marconi, 14)

Museo nazionale Romano – Crypta Balbi – Roma (via delle Botteghe Oscure, 31)

Polo museale Lazio – Galleria Spada – Roma (piazza Capo di Ferro, 13)

Polo museale Lazio – Museo nazionale degli Strumenti Musicali – Roma (piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A)

Musei Civici

Musei Capitolini – Piazza del Campidoglio 1

Centrale Montemartini – Via Ostiense 106

Mercati e Foro di Traiano – Via IV Novembre 94

Museo dell’Ara Pacis – Lungotevere in Augusta

Museo di Roma – Piazza Navona e Piazza San Pantaleo

Museo di Roma in Trastevere – Piazza Sant’Egidio 1/b

Musei di Villa Torlonia – Via Nomentana 70

Galleria Comunale di Arte Moderna – Via Crispi 24

Museo Civico di Zoologia – Via Aldrovandi 1

