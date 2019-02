Astronomia della Luna: conferenza di Gianluca Ranzini, vice-caporedattore di Focus all’Abbazia di Mirasole.

Abbazia di Mirasole per il ciclo Dalla Terra alla Luna , semestre monografico dedicato al 50° anniversario dell’Apollo 11 e allo sbarco umano sul nostro Satellite. (mi-lorenteggio.com) Opera, 1° febbraio 2019. Continuano le conferenze astronomiche-scientifiche presso l’per il ciclo, semestre monografico dedicato ale allo sbarco umano sul nostro Satellite.

Il prossimo appuntamento, dal titolo Astronomia della Luna (sabato 16 febbraio, ore 18:00, ingresso libero), sarà tenuto da Gianluca Ranzini , vice-caporedattore di Focus, Presidente di PlanIt (l’Associazione dei Planetari Italiani) e membro dell’I.P.S. (International Planetarium Society). Laureato in astrofisica all’Università Statale di Milano, è stato per diversi anni responsabile scientifico del Planetario di Milano. Giornalista professionista, svolge da tempo un’intensa attività editoriale e di conferenziere, vantando articoli per le principali riviste italiane di settore e circa una decina di libri per prestigiose case editrici nazionali, di cui due scritti in tandem con Margherita Hack.

Ranzini si soffermerà sulle caratteristiche fisico-astronomiche del Satellite, evidenziandone l’origine, la composizione geologica, le peculiarità morfologiche, quali mari e crateri, la struttura atmosferica, i moti di rotazione e rivoluzione, le eclissi, nonché le influenze che esercita sul nostro pianeta, come nel caso delle maree.

V.A.