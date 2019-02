Autonomia, Corbetta (Lega): “Sala come De Luca, getta fumo negli occhi ai propri cittadini”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 febbraio 2019 – “E’ incredibile che il sindaco di Milano sia nei fatti il primo nemico dell’interesse della propria città. Milano ha solo da guadagnarci con l’autonomia regionale perché alcune delle funzioni che la Lombardia otterrà dallo Stato verranno immediatamente devolute ai comuni, garantendo di conseguenza più autonomia anche al capoluogo lombardo. Sala questo lo sa benissimo, ma preferisce scimmiottare il governatore campano del Pd De Luca e gettare fumo negli occhi ai propri cittadini probabilmente per distogliere l’attenzione pubblica dalla volontà di aumentare il biglietto della Metropolitana o dal prossimo avvio dell’Area B. L’autonomia regionale rappresenta un volano di sviluppo per Milano, la Lombardia e l’Italia intera e non sarà certo Sala a fermare questo cambiamento epocale” E’ quanto commenta il vicepresidente della Commissione speciale autonomia del Pirellone Alessandro Corbetta (Lega), a margine della seduta di commissione in cui con l’assessore Stefano Bruno Galli si è fatto il punto sulle trattative con il governo Conte relative al percorso autonomista della Lombardia.

V.A.