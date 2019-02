Bollate: Corso di informatica per over 65 organizzato da Auser e Comune

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 1 febbraio 2019 – Visto il successo dei corsi precedenti e le numerose richieste pervenute, Auser e Comune ripropongono un nuovo corso base di alfabetizzazione all’uso del PC per persone under 65. L’obiettivo è di permettere anche ai meno giovani di imparare a usare uno degli strumenti più importanti dell’ultima generazione.

Il corso, completamente gratuito, sarà tenuto da studenti dell’Istituto Tecnico Superiore Erasmo da Rotterdam e avrà la durata di 5 lezioni di due ore ciascuna, con cadenza settimanale. Si terrà il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle 17, in Biblioteca centrale.

Ecco le date: 28 febbraio, 7, 14, 21 e 28 marzo 2019.

Il numero dei partecipanti è limitato.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:

AUSER INSIEME INCONTRI BOLLATE

Via Garibaldi 47

Dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18

Tel: 02/33301013; E-mail: auser.bollate@virgilio.it

