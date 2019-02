Cesano Boscone (MI)- Nei panni di chi ha bevuto troppo

Grazie all’utilizzo di speciali occhiali che simulano la visione in stato di ebbrezza, oltre 180 studenti delle medie stanno sperimentando cosa provoca un eccessivo consumo di alcool

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone,1 febbraio 2019 – “In stato di ebbrezza” oltre 180 ragazzi delle medie: la simulazione di un eccessivo consumo di alcol fa parte del progetto di educazione stradale che l’amministrazione comunale promuove da tempo nelle scuole del territorio.

L’edizione 2018-2019 coinvolge circa 570 tra bambini e ragazzi: circa 160 remigini della materna, 223 bambini che frequentano 10 classi quarte della scuola primaria e 187 ragazzi di 9 classi di 2ª media.

Oltre alla parte teorica, la polizia locale ha introdotto un programma interattivo con slide e video animati per i bambini della materna e della primaria, mentre i ragazzi delle medie stanno sperimentando un percorso sensoriale che vede l’utilizzo di particolari occhiali.

I dispositivi “Alcovista” utilizzano una tecnologia ottica che simula alcuni aspetti percettivi dello stato di ebbrezza: indossandoli, infatti, si ha perdita di equilibrio, distorsione della visione, sonnolenza, perdita dei riflessi ecc.

Ogni studente che partecipa alla simulazione è invitato a indossare questi speciali occhiali e a seguire un percorso stampato su un tappeto di circa 4,5 mq.

“Sperimentare sulla propria pelle la differenza tra essere sobrio o meno – commenta il sindaco Simone Negri – è un ottimo sistema di sensibilizzazione sulle conseguenze di un eccessivo consumo di alcol”.

I differenti stati di ebbrezza vengono simulati grazie sa una progressiva distorsione visiva e alla riduzione dell’angolo di visione.

“Riteniamo importante coinvolgere i ragazzi – spiega l’assessore alla polizia locale Salvatore Gattuso – perché devono comprendere che bevande a ridotto contenuto alcolico hanno gli stessi effetti del vino o dei superalcolici, se vengono ingerite in quantità. L’accresciuta consapevolezza della questione – prosegue l’assessore – fa capire ai giovani quanto è importante essere estremamente lucidi quando ci si mette alla guida del motorino e li porta anche a sollecitare i genitori a prestare maggiore attenzione al consumo di alcol, per la sicurezza dei propri cari”.

La responsabile del progetto è Ina Grimaldi, affiancata dai suoi colleghi del Comando della PL di Cesano Boscone Giuseppe Cosmai e Antonio Cattolico.

V.A.