Corsico. Nessun caso “Demas”

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 1 febbraio 2019 – Non esiste alcun documento che dichiari illegittima la concessione edilizia alla società Demas. Il parere del dirigente del settore tecnico, infatti, chiarisce in tre pagine tutti gli aspetti normativi, regolamentari e della convenzione che sono stati presi in considerazione. Nella fase endoprocedimentale è stato inviato il parere di un architetto che, però, come emerge chiaramente dall’analisi del dirigente comunale responsabile del procedimento, era fondato su presupposti giuridici errati.

“È pretestuoso – sottolinea il sindaco Filippo Errante – affermare che qualcuno abbia voluto, per motivi politici, nascondere qualcosa. La Giunta si attiene sempre al parere di chi ha la responsabilità tecnica dei procedimenti. In questo caso, sono inequivocabili le ragioni che hanno indotto il dirigente ad accogliere, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, l’istanza dell’operatore privato. Quindi strumentalizzare politicamente la cosa, affermando che si è voluto tenere nascosto qualche documento è un attacco frontale ai dipendenti comunali che svolgono il proprio lavoro nel pieno rispetto delle regole”.

Redazione