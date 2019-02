Milano. Adunata 2019: a marzo Alpini e Stramilano “marciano” insieme

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 febbraio 2019 – Non potevano mancare gli Alpini all’altra grande invasione pacifica di Milano, la Stramilano 2019, che precede di solo un mese e mezzo la 92a Adunata Nazionale, quella del Centenario, sempre nel capoluogo lombardo. Entrambi gli eventi, infatti, sono all’insegna del clima festoso, della condivisione, dell’amicizia e della solidarietà. Già alacremente impegnati nell’organizzazione dell’Adunata del 10-11-12 maggio, gli Alpini milanesi non potevano quindi che sentirsi chiamati in causa. E’ nata così, sulla base della condivisione di alcuni dei rispettivi valori fondanti, la speciale collaborazione tra il COA-Comitato Organizzatore Adunata (www.milano2019.it) e il Comitato Organizzatore Stramilano (www.stramilano.it).

(foto Associazione Nazionale Alpini)

Alla famosa corsa –sviluppata in Stramilano 10 km, Stramilanina 5 km e Stramilano Half Maraton 21 km- in programma domenica 24 marzo parteciperanno anche i gruppi sportivi del corpo degli Alpini, mentre i loro colleghi di ANA Milano contribuiranno al servizio d’ordine e presidieranno uno stand dedicato all’Adunata all’interno del Centro Stramilano, allestito in piazza Duomo nei 9 giorni precedenti la corsa. Ad allietare, la mattina del 16 marzo, l’inaugurazione del centro, cuore pulsante della manifestazione, sarà la Fanfara Alpina della sezione ANA di Milano. Il presidente della sezione meneghina, Luigi Boffi, parteciperà inoltre alla conferenza stampa di presentazione della Stramilano agonistica il 22 marzo, alle 12 a Palazzo Cusani, in rappresentanza del presidente del COA Generale Renato Genovese, come portavoce dell’importanza della prossima Adunata per la città di Milano.

