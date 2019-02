Rozzano, l’Amministrazione consegna gli i-pad ai ragazzi delle aule digitali

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 1 febbraio 2019 – Mercoledì 30 gennaio si è svolta la consegna da parte dell’Amministrazione comunale, dei nuovi I-pad per le classi 1D e 1E degli Istituti Liguria e Curiel, che da settembre hanno attivato il progetto di aula digitale. 45 studenti fanno infatti parte dell’innovativo programma scolastico che prevede l’utilizzo del dispositivo tecnologico per il processo di apprendimento in classe e a casa.

“Viviamo in un’epoca dove la tecnologia fa inevitabilmente parte delle nostre vite e invade ogni campo del quotidiano. Per questo, riteniamo che sia una bella scommessa investire su questo tipo di esperienza didattica perché riteniamo che, se affiancata da una sorveglianza nelle mani di insegnanti esperti, l’ipad o il tablet possano essere un valido strumento per diversificare il processo di apprendimento, in base alle esigenze di ciascuno studente. Nell’ultimo anno abbiamo implementato la fibra ottica su tutto il territorio di Rozzano e il progetto prevede il wi-fi in tutte le scuole, per renderle efficienti nel supportare questo tipo di attività. Grazie agli Istituti che in questi due anni hanno investito nel progetto e agli insegnanti che hanno fatto formazione e cogliendo questa opportunità” ha commentato il sindaco Barbara Agogliati.

“Per noi è importante farvi capire che questi strumenti non sono dei giochi ma un mezzo prezioso per la formazione dei nostri ragazzi – spiegano i Dirigenti Scolastici Monica Mansi e Danilo Guido – questo è il risultato di un progetto lungo e di un investimento da parte delle istituzioni, che ci ha permesso di formare gli insegnanti e renderci educatori anche del mezzo, attraverso i programmi che questo ci permette di usare. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per il supporto che ci ha dato e per l’investimento che ha fatto insieme a noi per il futuro dei nostri studenti”.

Gli ipad sono stati consegnati personalmente dal sindaco, Barbara Agogliati, dall’assessore alla pubblica istruzione, Stefania Busnari e dai Dirigenti Scolastici dott.sa Monica Mansi e dott. Danilo Guido ai ragazzi e ai loro genitori che hanno potuto assistere alla presentazione di alcuni programmi e funzioni utilizzate in classe e già attivi in diversi istituti scolastici di Milano. Da quest’anno anche a Rozzano.

Redazione