Val Brembilla (Bergamo). Bimbo nasce sotto la neve sul sagrato della chiesa, papà guidato da 118

(mi-lorenteggio.com) Val Brembilla (Bergamo), 1 febbraio 2019 – Stamane, intorno alle ore 7.35, una coppia, con lei incinta, dopo esser partita da casa con la propria vettura, diretti verso l’ospedale, viste le prime contrazioni forti contrazioni della donna, una 4oenne, giunti in via Rizzi Don Pietro, davanti al sagrato della chiesa, il futuro papà ha chiamato il 118 chiedendo aiuto, anche perché in quel momento era in corso una fitta nevicata.

Sul posto sono arrivate l’automedica da San Giovanni Bianco e l’ambulanza della Padana Emergenze Onlus, nel frattempo, l’uomo, seguendo le istruzioni del medico del 118 ha fatto nascere il bambino.

Subito dopo il parto, mamma e bambino, che stanno bene, sono stati trasferiti all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

V. A.