VARESE. MINISTERO INTERNO, REGIONE LOMBARDIA E PROVINCIA INSIEME PER REALIZZARE ‘CITTADELLA DELLE EMRGENZE E URGENZE’

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 01 febbraio 2019 – Ministero dell’Interno, Regione

Lombardia e Provincia di Varese insieme per la ‘Cittadella delle

Emergenze e Urgenze’ a Varese nell’area delle ex Fontanelle.

Si è tenuto stamattina a Palazzo Lombardia l’incontro fra il

sottosegretario dell’Interno con delega ai Vigili del Fuoco,

Stefano Candiani, il presidente della Regione, Attilio Fontana,

il presidente della Provincia di Varese, Emanuele Antonelli,

l’assessore regionale alla Protezione Civile, Pietro Foroni,

l’assessore provinciale Alberto Barcaro e il consigliere

regionale, membro della commissione Protezione Civile, Giacomo

Cosentino, che ha messo le basi per sviluppare l’idea della

Cittadella delle Emergenze e Urgenze per il territorio varesino.

FONTANA: PUNTIAMO A PROGETTO D’ECCELLENZA – “L’idea del progetto

– ha spiegato Fontana – si è fatta più forte dopo i grandi

incendi che hanno recentemente colpito la nostra regione. In

quelle occasioni abbiamo avuto prova dell’opportunità di

stringere la collaborazione e il coordinamento fra le forze che

intervengono in caso di emergenza, Vigili del Fuoco e Protezione

civile in primis. E sono convinto che questo nuovo modello

diventerà un’eccellenza da esportare in tutt’Italia”.

L’ex Fontanelle è la sede ideale con i suoi 18.000 metri

quadrati di struttura a ridosso delle arterie viarie varesine.

CANDIANI: DA COLLABORAZIONE FRA ISTITUZIONI NASCONO LE MIGLIORI

SOLUZIONI – “Le migliori soluzioni – ha aggiunto Candiani –

nascono dalla collaborazione su territorio fra le istituzioni, e

l’obbiettivo di collaborare con Regione e Provincia di Varese

per arrivare a una struttura organica di soccorso e gestione

delle emergenze sul territorio ci dà la possibilità di costruire

una proposta che può essere d’esempio per tutto il Paese. Ci

crediamo e lavoreremo per giungere alla migliore soluzione”.

Ora il prossimo passo sarà la stesura di una bozza d’accordo da

parte del Ministero per investimenti strutturali e gestionali

per tutto il territorio lombardo.

ANTONELLI: AL LAVORO PER EALIZZARE PROGETTO INSEGUITO DA ANNI –

“Come presidente della Provincia appena insediato – ha

commentato Antonelli – sono contento di riuscire a veder nascere

un progetto molto ambito da anni proprio da chi, ogni giorno,

mette a rischio la sua vita e impegna il suo tempo per la

sicurezza della Regione, della Provincia e di chi le vive. Sono

certo, dopo l’incontro di oggi, che non dovremo aspettare molto

per vederlo trasformarsi in realtà”.

Redazione