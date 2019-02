Corsico. Mostra fotografica: Patrizia di Siro

(mi-lorenteggio.com), 2 febbraio 2019.

Luogo: Bem Viver. Via Monti 5. Corsico (Milano)

Mostra: personale di Patrizia Di Siro

Titolo: Ne posso ancora

Inaugurazione: martedì 12 febbraio alle ore 18,45

Durata: sino a a domenica 3 marzo 2019

Orari: da Mar a Gio 8.00 – 00.30 – Ven e Sab 8.00 – 1.30

Domenica 8.30- 12.30 e 15.30 – 20.00

Informazioni e curatela: Antonella Prota Giurleo 347 03 12 744 a.protagiurleo@email.it

Patrizia Di Siro, fotografa, ha esposto le sue opere in numerose mostre personali e collettive.

Tra le personali particolarmente significative le presentazioni del ciclo

. Novecento a seguito di due premi, Premio Concorso Internazionale Picture and Text all’Hungarian Museum of Photography di Kecskemét in Ungheria, e del Premio Concorso «L’incontro» a Villa Pomini di Castellanza

. La Casa del Silenzio alla Benham Studio Gallery di Seattle negli USA

. La scatola degli affetti all’Atelier Foto Paolo Aldi di Rovereto

. Ne posso ancora al Chiostro Santa Maria Incoronata a Milano

. Fermo e Mosso” ai Musei di Nervi, Raccolte Frugone.

Richiesta di presentare sé stessa Patrizia Di Siro così scrive di sé:

«Ho iniziato ad interessarmi di fotografia artistica una trentina di anni fa.

Fotografo solo con macchine analogiche e quasi esclusivamente in bianco e nero.

Curo personalmente lo sviluppo dei miei negativi e, quando possibile, anche la stampa delle fotografie.

Negli ultimi anni mi sono particolarmente dedicata alla fotografia a foro stenopeico.

Mi piace lavorare su un tema e svilupparlo e spesso do ai miei lavori la forma di breve racconto fotografico .

Prediligo un genere di fotografia intimista e suggestiva, senza alcuna pretesa di realismo descrittivo, anzi, cerco, semmai, di scoprire e mostrare ciò che è nascosto dietro a quella che a noi sembra realtà»

Per la mostra al Bem Viver abbiamo chiesto a Patrizia di presentare il ciclo di fotografie di fiori Ne posso ancora. Un lavoro realizzato nel 2003 composto da dieci fotografie in bianco e nero di fiori che stanno appassendo.

Per chiarire il processo di elaborazione è opportuno riferirsi nuovamente al dire di Patrizia:

«La ripresa di queste immagini è iniziata quando uno strepitoso bouquet di fiori, gentile omaggio per un mio compleanno, che non era il diciottesimo, ha cominciato a sfiorire e io ho cominciato a fotografarlo.

C’è voluto un bel po’ di tempo. ..

Il tempo della sfioritura è molto più lungo e dinamico rispetto al fugace attimo pieno di rigoglio che lo precede. E’ vita che vive».

V.A.