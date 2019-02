Da Lissone al Giappone: gli elaborati dei bambini coinvolti nell’Attività di didattica museale in mostra all’Hamada Children’s Museum of Art

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 2 febbraio 2019 – Da Lissone al Giappone, destinazione Hamada Children’s Museum of Art. Diecimila chilometri di viaggio che hanno permesso ad alcuni manufatti realizzati da bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Lissone, nell’ambito dell’attività di didattica museale svoltasi presso il Museo d’Arte Contemporanea, di essere esposti in uno dei principali poli culturali nipponici.

Per disegni e installazioni creati nel 2018 dagli alunni coinvolti nel progetto “In viaggio alla scoperta del MAC: un’incredibile avventura oltre i confini dell’arte”, promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con EOS Cooperativa sociale onlus, è arrivata così la straordinaria possibilità di raggiungere uno dei luoghi culturali più importanti dell’Oriente, incentrato sulla valorizzazione del disegno infantile.

Il rapporto fra MAC di Lissone e Hamada Children’s Museum of Art si consolida, rinnovando una fortunata collaborazione che dura ormai da anni e che permette all’Italia di essere rappresentata – grazie al patrocinio della Città di Lissone – lungo i corridoi della struttura giapponese.

Si conferma anche l’importanza delle attività educative e formative realizzate presso il Museo dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura – con la collaborazione della cooperativa EOS.

Nel 2018 il MAC ha ospitato circa 800 studenti che, ispirandosi alle diverse tecniche e forme d’espressione dell’Arte Contemporanea, hanno prodotto significativi elaborati grafico-pittorici, poi esposti in una mostra collettiva presso l’ex Osservatorio Colore nel giugno dello scorso anno. Proprio alcune di quelle opere, donate dagli stessi alunni partecipanti, sono “volate” oltre Oceano finendo tra le esposizioni dell’Hamada Children’s Museum of Art, al fianco di altri manufatti simili provenienti dal resto del mondo.

“Questo ulteriore tassello, di respiro internazionale – sottolinea Alessia Tremolada, assessore alla Cultura del Comune di Lissone – integra in modo significativo gli interventi di didattica museale che l’Amministrazione continua ad offrire ai bambini e ragazzi delle scuole di Lissone, quale elemento qualificante dello spazio del MAC, nell’ottica di avvicinare i più piccoli al mondo dell’arte contemporanea, perché sin da subito si formino una coscienza artistica e aperta verso il mondo che li circonda e perché possano fruire al meglio i luoghi di cultura della città”.

