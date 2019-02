DEMANIO. A GARA I LOCALI LIBERI DEL COMPLESSO DI VIA ALDINI

Prevista la destinazione socio-culturale per due spazi. Tasca: “Procediamo con la valorizzazione rispettando la funzione dell’immobile”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 febbraio 2019 – Approvate le linee di indirizzo per la concessione, attraverso un bando di gara, degli spazi liberi nell’edificio di proprietà comunale di via Aldini 68-72. Si tratta di quattro lotti, due con destinazione socio-culturale o formativa e due con destinazione ufficio. La superficie complessiva è di 1.437 metri quadrati per un canone annuo totale di 56.745 euro.

“Continua il percorso di valorizzazione immobiliare intrapreso da questa Amministrazione”, afferma l’assessore al Demanio Roberto Tasca, che aggiunge: “Con il bando per l’affitto degli spazi di via Aldini cerchiamo di riempire i locali vuoti con nuove attività socio-culturali e di ufficio, compatibili con ciò che avviene da tempo nell’immobile e con l’intenzione di valorizzare economicamente gli spazi”.

I due lotti con le metrature maggiori (rispettivamente di 348 e 659 metri quadrati) prevedono destinazioni di tipo socio-culturale. In particolare saranno destinati ad attività formative ed educative nell’ambito musicale per persone con fragilità psichico-motorie. Sarà cioè richiesta la creazione di un centro di promozione sociale ed umana per le persone con disabilità e a rischio esclusione sociale.

Per questi spazi la gara assegna sessanta punti all’offerta tecnica, in cui sarà valutata la proposta progettuale in relazione al coinvolgimento del territorio e quaranta punti all’offerta economica. Per gli altri due spazi ad uso ufficio (rispettivamente di 205 e 225 metri quadrati) la modalità di assegnazione sarà unicamente quella dell’offerta economicamente più alta.

