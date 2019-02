GIORNATA DELLA MEMORIA. REGIONE DOMANI A SAN SIRO ALLA CERIMONIA IN RICORDO DI ARPAD WEISZ

PARTECIPA IL SOTTOSEGRETARIO RIZZI, SU DELEGA PRESIDENTE FONTANA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 2 febbraio 2019 – Il sottosegretario della Regione

Lombardia, Alan Rizzi, su delega del presidente Attilio Fontana,

parteciperà domani, domenica 3 febbraio, allo stadio Giuseppe

Meazza, alla cerimonia con scambio di maglie di Inter e Bologna

in memoria di Arpad Weisz.

Ungherese, arrivò in Italia come calciatore, prima di affermarsi

come il più grande tecnico degli anni ’30. Con l’Inter, che

allora si chiamava ‘Ambrosiana’, vinse il primo campionato a

girone unico della storia. Il suo ultimo viaggio lo portò ad

Auschwitz dove morì il 31 gennaio del 1944.

A 75 anni dalla sua scomparsa, esattamente una settimana dopo la

Giornata della Memoria, in occasione della gara casalinga contro

il Bologna, squadra con la quale Weisz vinse due scudetti, Inter

e Bologna scambieranno due maglie con il suo nome scritto sulle

spalle accompagnato dal numero 18 che in lingua ebraica si

traduce come la parola vita.

“Un’iniziativa importante – spiega Alan Rizzi – che ha come

obiettivo quello di sensibilizzare anche gli appassionati di

calcio a non dimenticare e a onorare la memoria di chi è stato

vittima del nazismo”

Redazione