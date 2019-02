Ritrovato l’uomo smarrito in Valtrompia (BS)

(mi-lorenteggio.com) GARDONE VALTROMPIA (BS), 2 febbraio 2019 – Concluso in serata l’intervento che stasera ha impegnato i tecnici della V Delegazione Bresciana del Cnsas. L’allertamento è arrivato poco prima delle 18:00 per un uomo di 55 anni, residente in Valtrompia, che aveva perso l’orientamento. Stava scendendo dal Monte Guglielmo, tra la malga Costa Rica – Valle di Inzino.

Ha camminato per un paio d’ore ma poi ha deciso di chiedere aiuto e ha chiamato con il telefonino. Aveva smarrito il sentiero più volte ed era finito in una zona boscosa, con molti alberi caduti che bloccavano le possibili vie di discesa. La Centrale ha quindi allertato il Soccorso alpino. Sul posto una decina di soccorritori della stazione di Valle Trompia e altri tre appartenenti alla stazione di Breno. Hanno localizzato l’uomo, lo hanno raggiunto e portato a valle, infreddolito ma illeso.

V. A.