SICUREZZA INTEGRATA LOMBARDIA, FONTANA E DE CORATO: BENE ACCORDO CON MINISTERO E ANCI. DA REGIONE GIÀ 1 MLN DI EURO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 02 febbraio 2019 – “Siamo estremamente soddisfatti

dell’accordo sulla sicurezza integrata tra Regione Lombardia,

Ministero dell’Interno ed Anci. Un provvedimento che come

Regione abbiamo fortemente voluto investendo risorse importanti.

Ringraziamo per questo il ministro Matteo Salvini che si è

dedicato con impegno al raggiungimento di questo risultato”.

Lo dichiarano il presidente della Regione Attilio Fontana e

l’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale

Riccardo De Corato commentando la notizia dell’accordo con il

ministero dell’Interno e l’Anci.

RAFFORZAMENTO SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA – “Si tratta di un

atto particolarmente atteso in Lombardia – aggiunge l’assessore

De Corato – e di un segnale importante. Come Regione abbiamo

creduto in questo fondamentale strumento stanziando un milione

di euro per rafforzare gli interventi sulla sicurezza, e in

particolare la videosorveglianza nelle aree verdi e i parchi a

rischio, dove regnano spaccio e delinquenza, tra cui quello di

Rogoredo a Milano. Provvedimenti che interesseranno tutto il

territorio regionale, con maggiori controlli nelle aree

‘sensibili’ e con la mappatura degli insediamenti abusivi e

delle zone degradate”.

PROFICUA COLLABORAZIONE CON PREFETTURE ED ANCI – “Un accordo –

concludono Fontana e De Corato – che sigleremo, oltre che col

Ministero, con la Prefettura e l’Anci, la cui collaborazione è

sempre stata importante e proficua. Il nostro obiettivo è

rafforzare la sicurezza urbana nei luoghi a rischio”.