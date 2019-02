Alserio (Como). VIDEO: Perde il controllo della vettura e finisce nel fiume sottostante

(mi-Lorenteggio.com) Alserio – Como, 3 febbraio 2019 – Intervento di soccorso tecnico urgente questa notte in via Milanese per incidente stradale intorno alle ore 00.10.

Un’autovettura per cause ancora da accertare ha sbandato ed è finita fuori strada nel fiume sottostante. I vigili del fuoco hanno prima soccorso i due occupanti, una 37enne e un 42enne, e poi recuperato il veicolo.

Sul posto sono giunte anche un’automedica e due ambulanze e i Carabinieri di Como.

I due feriti sono stati trasportati uno in codice giallo e l’altro in codice verde all’Ospedale Sant’Anna di Como.

V. A.