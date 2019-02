(mi-Lorenteggio.com) Gottolengo – Brescia, 3 febbraio 2019 – Poco prima delle ore 13.00, in via Roma, il tratto cittadino della S.P. 8, un 40enne ha perso il controllo delle vettura sbattendo contro un ostacolo finendo in un fossato. Inutili i soccorsi del 118, della Polstrada e dei Vigili del Fuoco: l’uomo è deceduto sul colpo.

V. A.