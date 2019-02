Curno (Bergamo). 25enne uccisa a coltellate nel garage, grave la sorella: un fermo

(mi-Lorenteggio.com) Curno, 2 febbraio 2019 – Nella serata di oggi, in via 4 Novembre al civico 23, una donna di 25 anni è deceduta sul colpo, per una coltellata inferta dall’ex fidanzato, durante una lite. Nella colluttazione è rimasta coinvolta anche la sorella della vittima, intervenuta per difenderla, che soccorsa, è stata trasportata all’Ospedale Papa Giovanni in gravi condizioni. Sul posto sono giunti subito i Carabinieri della locale stazione e del Comando Provinciale, che hanno già fermato il presunto autore del gesto, individuato nell’ex fidanzato della vittima di origine tunisina. In corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’evento violento e risalire al movente.

V. A.