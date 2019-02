(mi-Lorenteggio.com) Pontevico – Brescia, 3 febbraio 2019 – Nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 14.00, in piazza Giuseppe Mazzini, un uomo di 79anni, salito sulla sua vettura, per errore avrebbe inserito la marcia retro, investendo la moglie uccidendola. Sul posto sono giunti un’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia. L’uomo, in forte stato di shock è stato portato in codice verde all’Ospedale di Manerbio.

V. A.