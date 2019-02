SAFER INTERNET DAY 2019. DOMANI PRESIDENTE FONTANA E MINISTRO ISTRUZIONE BUSSETTI A EVENTO ‘HAVE YOUR SAY!

INTERVENTI DEGLI ASSESSORI REGIONALI PIANI, RIZZOLI E BOLOGNINI

PRESENTAZIONE DATI RICERCA SVOLTA DA TELEFONO AZZURRO E DOXAKIDS

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 3 febbraio 2019 – Il presidente della Regione Lombardia

Attilio Fontana, insieme agli assessori regionali Silvia Piani

(Famiglia), Melania Rizzoli (Istruzione, Formazione e Lavoro),

Bolognini (Politiche sociali, abitative e disabilità),

parteciperà domani, lunedì 4 febbraio, all’evento ‘Have your

say! Safer Internet Day’ promosso da Telefono Azzurro in

collaborazione con Regione Lombardia.

Il momento di approfondimento, in occasione del quale saranno

presentati i risultati della ricerca ‘Telefono Azzurro –

DoxaKids’ ha l’obiettivo di promuovere un uso più sicuro del web

e delle nuove tecnologie e si inserisce nel quadro delle

iniziative di ‘BullOut’ la linea d’intervento attivata da

Regione Lombardia per la prevenzione e il contrasto di ogni

forma di bullismo e cyberbullismo per studenti di ogni età e

tipo di formazione.

Saranno presenti Marco Bussetti, Ministro dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca, l’Onorevole Massimiliano

Capitanio, segretario Commissione Vigilanza Rai, Ernesto Caffo,

presidente di Telefono Azzurro Ernesto Caffo.

Tra i relatori, anche Giorgia Abeltino, director Public Policy

France, Italy, Greece & Malta e direttore Relazioni Esterne

‘Google Arts & Culture’ e Claudio Gubitosi, fondatore e

direttore artistico Giffoni Film Festival, Jacqueline Beauchere,

Chief Online Safety Officer, Microsoft.

