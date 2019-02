AGROALIMENTARE: NECESSARIO OBBLIGO INDICARE PROVENIENZA FORMAGGIO GRATTUGIATO NEI RISTORANTI

L’ASSESSORE ROLFI: “PIÙ VISIBILITÀ AI PRODOTTI DOP NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 04 febbraio 2019 – “Per dare più valore, anche economico,

al latte e a tutta la filiera è necessario intervenire per una

completa valorizzazione dei derivati e dei prodotti finiti. La

Regione Lombardia lavorerà affinché i prodotti DOP abbiano più

visibilità sugli scaffali della grande distribuzione

organizzata, con settori dedicati”. Lo ha detto l’assessore

regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio

Rolfi al summit sul latte organizzato da Coldiretti a

Montichiari (BS).

LOMBARDIA PRIMA IN ITALIA PER LATTIERO-CASEARIO – “Siamo la

prima regione italiana nel comparto lattiero-caseario – ha

sottolineato Rolfi -. Produciamo quasi il 50 per cento del latte

italiano e faremo di tutto per promuoverlo al meglio”.

CON OLIO OTTIMO LAVORO – “Altro tema è poi quello relativo al

rapporto con la ristorazione – ha proseguito -. Sull’olio è

stato fatto un ottimo lavoro in questo senso: adesso i

ristoranti sono obbligati a indicare la provenienza dell’olio

presente sui tavoli. Credo si debba pensare allo stesso percorso

anche per il formaggio grattugiato”. “È anche una questione di

trasparenza- ha concluso -: chi si reca in un ristorante ha il

diritto di sapere quale prodotto sta utilizzando”.

Redazione