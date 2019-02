Bollate. Assessore Bacherini: “Dal Comune, una mano ai cittadini che devono smaltire l’amianto nelle loro case”

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 4 febbraio 2019. Per agevolare i cittadini nello smaltimento di amianto privato, il Comune di Bollate ha aderito alla proposta di Regione Lombardia di fornire un elenco di imprese specializzate e “certificate” cui affidare i lavori di bonifica.

Per attivare il servizio, il Comune ha avviato nei mesi scorsi una ricerca di mercato tra le aziende interessate, finalizzata all’individuazione delle ditte con i requisiti tecnici adeguati. Sono così state selezionate tre aziende con le quali si è provveduto a stipulare singole convenzioni della validità di tre anni.

Ecco le aziende individuate, cui possono rivolgersi i cittadini:

Ditta COOPERATIVA E.CO – via alla Chiesa n° 4, Bosisio Parini (LC) – tel. 031-1611065

Ditta AT srl – via C. Golgi n° 10, Rogno (BG) – tel. 035-4340064

Ditta RECOVER ITALIA srl – via Trento n° 34, Garbagnate Milanese (MI) – tel. 02-83471995

Queste le prestazioni comprese nel servizio offerto:

Sopralluogo da parte di un tecnico e predisposizione di preventivo per la rimozione e per lo smaltimento, entrambi a titolo gratuito;

Redazione e presentazione di un Piano di lavoro all’Ats di competenza tramite il Servizio telematico regionale Ge.M.A.;

Rimozione dei materiali contenenti Amianto (Mca) con le procedure operative a norma e delle lastre;

Trasporto dei materiali con amianto rimossi, verso l’impianto di smaltimento autorizzato

Certificazione di avvenuto smaltimento.

II servizio inoltre prevede:

Un numero telefonico specifico a cui rivolgersi;

La garanzia dell’esecuzione dell’intervento entro massimo 50 giorni dall’affidamento del servizio da parte del cittadino (dedotti i 30 giorni necessari per la presentazione del Piano di lavoro all’ATS ex ASL).

I cittadini possono rivolgersi indistintamente a ciascuna delle tre ditte individuate e scegliere quella che risponde meglio alle proprie esigenze, le condizioni e i prezzi del servizio per i cittadini di Bollate sono specificati nelle convenzioni stipulate disponibili sul sito del Comune, sezione sostenibilità ambientale. (http://www.comune.bollate.mi.it/ita/111/voce/1/sostenibilita-ambientale-arredo-urbano.htm )

Il Comune precisa che i rapporti economici per la rimozione e lo smaltimento dell‘amianto avverranno solo tra i cittadini committenti e la ditta prescelta.

