CONSULTA ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA, FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA 2019 CON REGIONE LOMBARDIA

FORONI: PER LAVORO CHE CI ASPETTA, FONDAMENTALE ESPERIENZA CROIL

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2019 – L’assessore regionale al Territorio e

Protezione civile Pietro Foroni ha sottoscritto oggi, presso la

sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, il

nuovo Protocollo d’Intesa volto a istituire una cabina di regia

che assicuri il raccordo dei tavoli tecnici di Regione Lombardia

con la Consulta Regionale Ordini Ingegneri della Lombardia

(Croil).

ASCOLTO È ALLA BASE DI AZIONE POLITICA – “Progettualità, visione

d’insieme e chiarezza di intenti – ha dichiarato Foroni – sono

tre elementi fondamentali per portare avanti un’azione politica

efficace e che guarda al futuro, come quella di Regione

Lombardia. Ma per decidere nel migliore dei modi la politica

deve prima ascoltare e aprirsi al contributo dei cosiddetti

‘enti intermedi’, pubblici e privati, e servirsi della loro

professionalità ed esperienza: da qui l’importanza di rinnovare

questa convenzione tra Regione Lombardia e Ordini degli

ingegneri lombardi, che ha già dato molti frutti positivi e che

molti ancora ne darà, in particolare nell’ambito delle

competenze dell’Assessorato che guido, come l’urbanistica”.

21 AMBITI AL CENTRO – Al centro del nuovo Protocollo, che

affonda le radici nella precedente esperienza di collaborazione

tra Regione e Consulta, ci sono 21 temi: energia, ambiente,

sostenibilità, impianti, certificazione energetica,

pianificazione territoriale, rigenerazione urbana, tutela

idrogeologica, protezione civile, edilizia pubblica e privata,

impianti e strutture sportive, sicurezza stradale, strutture e

sismica, attività produttive, innovazione di prodotto e

processo, trasporti, infrastrutture e mobilità, ingegneria

biomedica, information technology e digitalizzazione, sicurezza

nei luoghi di lavoro, formazione e semplificazione.

RIGENERAZIONE URBANA È LA PIÙ GRANDE SFIDA – “Ora la grande

sfida sarà quella della rigenerazione urbana – ha aggiunto -,

che non è solo una questione di edilizia, ma anche di cultura,

di sicurezza e di bellezza delle nostre città. Una sfida che

vogliamo portare a casa entro la fine dell’estate, stabilendo

per legge, una volta per tutte, che recuperare l’esistente è più

vantaggioso che costruire ex novo. Per fare questo l’esperienza

dei tecnici che la Consulta (Croil) rappresenta, sarà più che

mai necessaria e fondamentale. Il lavoro che ci aspetta non sarà

certamente facile, ma sicuramente sarà molto gratificante”.

