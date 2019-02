DETENUTI SEQUESTRANO AGENTE PENITENZIARIO A BOLLATE

DE CORATO: È CONFERMA GRAVE SITUAZIONE EMERGENZIALE ISTITUTI PENA

(mi-Lorenteggio.com) Bollate, 4 febbraio 2019 – “È un episodio molto grave quello

denunciato dai sindacati verificatosi ieri sera all’interno del

carcere di Bollate(MI). L’ennesima dimostrazione di quali siano

le condizioni emergenziali nelle quali sono costretti a lavorare

ogni giorno gli agenti negli istituti di pena italiani”. Lo

dichiara l’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia

Locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato.

SOLIDARITÀ DELL’ASSESSORE ALL’AGENTE SEQUESTRATO – “Esprimo

vicinanza all’agente minacciato e sequestrato ed a tutti i suoi

colleghi – ha sottolineato l’assessore regionale alla Sicurezza

– che nel tempo hanno assolto un compito gravoso, a causa del

sovraffollamento delle carceri, con una popolazione carceraria

sempre più multietnica e spesso violenta, e con le strutture

carenti di personale”.

PROBLEMATICA SICUREZZA RIGUARDA CARCERI ITALIANE – “La

problematica della sicurezza – ha aggiunto De Corato – non

riguarda solo Bollate, ma tutte le carceri, come dimostrato dai

continui episodi di violenza verificatisi a Milano, da San

Vittore all’istituto di pena minorile Beccaria”.

PER AGENTI ALTO STRESS DA LAVORO – “Da un questionario legato

allo stress da lavoro correlato – ha detto ancora De Corato –

compilato da 600 agenti che prestano servizio all’interno delle

carceri italiane, è emerso che il 35,45% degli agenti della

Polizia penitenziaria si trova in una condizione di elevato

rischio ‘suicidio’ per la presenza di un forte stato depressivo,

ansia, alterazione della capacità sociale e forti sintomi

somatici. Solo nel 2017 sono stati 6 gli uomini della polizia

penitenziaria che si sono tolti la vita in servizio, prima di

recarsi sul luogo di lavoro o appena terminato il turno. Sempre

6 sono stati nel 2016 e 5 nel 2015”.

PAGA INADEGUATA, RISCHI QUOTIDIANI- “Come se tutto ciò non

bastasse – ha concluso De Corato – va considerato anche

l’aspetto economico. Un detenuto che lavora in carcere potrebbe

guadagnare circa 1000 euro al mese; un agente che rischia

quotidianamente la propria vita, ha uno stipendio base di circa

1200 euro al mese. Insomma la situazione è grave. Se si

dedicasse la metà del tempo che si dedica ad assemblee e

conferenze sui diritti dei detenuti a parlare dei diritti della

Polizia Penitenziaria, saremmo già a metà dell’opera”.

Redazione