Legnano. Salvini non mollare! La Lega scende in Piazza, raccolte oltre 2.500 firme

(mi-Lorenteggio.com) Legnano, 4 febbraio 2019. Tanti sono stati i militanti che si sono mobilitati per organizzare gazebo e punti di raccolta firme a sostegno del Segretario della Lega e Ministro Matteo Salvini, che rischia di andare a processo su richiesta del tribunale dei ministri per il caso della nave Diciotti.

“Con questa mobilitazione – commenta il Segretario provinciale del Ticino, Gianbattista Fratus – vogliamo ribadire il supporto all’operato e alle politiche del nostro Ministro Salvini che sta contrastando l’immigrazione clandestina come promesso in campagna elettorale. Dalle parole ai fatti.”

La raccolta firme promossa in queste ore dalla Lega in tutta Italia intende esprimere la solidarietà e il sostegno alle politiche del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, che rischia da 3 a 15 anni di carcere per aver fatto il proprio dovere difendendo i confini italiani.

“Nonostante il poco preavviso, tante Sezioni sono riuscite ad organizzarsi raccogliendo complessivamente oltre 2500 firme. Un ringraziamento particolare ai nostri Militanti e Sostenitori per essersi attivati celermente. Appuntamento anche nel prossimo fine settimana dove verranno organizzati altrettanti gazebo e punti di raccolta firme”, cosi concludono i Responsabili Organizzativi del Ticino On. Boniardi e Grittini.

Redazione