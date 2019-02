LOMBARDIA. IMPRESE: BANDO ‘IES’ DUE MILIONI PER SICUREZZA E SEI PER SOSTENIBILITA’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 04 febbraio 2019 – Il bando ‘Ies’ (Impresa Ecosostenibile

e sicura) è un altro strumento che Regione Lombardia mette a

disposizione delle micro e piccole imprese per aiutarle a

superare questi momenti di difficoltà economica.

Oggi l’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli,

ha presentato lo stesso bando nella sede di Confcommercio

Lombardia, spiegandone le caratteristiche peculiari.

TEMI IMPORTANTI – “Il bando Ies – ha detto l’assessore a margine

dell’incontro con Confcommercio – conferma la grande sensibilità

che Regione Lombardia ha, in maniera doverosa, nei confronti

della micro e piccole e medie imprese, in quanto asse portante

del nostro Paese. Infatti questo provvedimento include due temi

di grande attualità: sicurezza e sostenibilità ambientale. Due

milioni sono riservati alla sicurezza e sei alla sostenibilità

ambientale, e in aggiunta ci saranno risorse che arriveranno

dalle Camere di Commercio provinciali”.

SERVE PER FAR FRONTE A MOMENTO DI DIFFICOLTA’- “La formulazione

di questa misura è assolutamente congeniale per risolvere le

difficoltà che il commercio al dettaglio sta attraversando.

Voglio ricordare – ha sottolineato Mattinzoli – che il nostro

impegno, attraverso il continuo rapporto con le associazioni di

categoria, è quello di raccogliere indicazioni per promuovere

delle azioni sinergiche. Ecco perché il Progetto di Legge sui

negozi storici rientra in queste logiche. Così come rientrano

nella medesima logica di azione sinergica il rilancio dei

distretti e l’individuazione di bandi per i comuni che attivino

dinamiche di sviluppo delle proprie attività e che mettano a

disposizione altrettante risorse”.

SI PUNTA A OBIETTIVO DAL RISULTATO ESPONENZIALE – “Se noi non

guardiamo – ha detto ancora l’assessore lombardo – alla semplice

finalità del bando, ma operiamo mettendo insieme tante azioni e’

chiaro che l’obiettivo che otteniamo è sicuramente esponenziale.

Per arrivare a questo serve una formazione anche verso

l’associato, affinché possa comprendere quali siano le nuove

esigenze dei consumatori”. “Serve che il commercio al dettaglio

eserciti una parte forte di innovazione e di proposta anche con

modelli più sobri per raggiungere la propria clientela, ma

mantenga intatto il suo valore tradizione che è quello di un

rapporto diretto con il cliente”, ha concluso Mattinzoli.

Redazione