Ad Umberto Mariani viene assegnata l’onorificienza

Le Grandi Guglie

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2019. Il centro Studi Grande Milano ha assegnato martedì 29 gennaio 2019 a Palazzo Isimbardi, nella sala degli affreschi, all’artista Umberto Mariani l’onorificenza Le Grandi Guglie.

L’onorificenza è stata la “ciliegina sulla torta” di uno splendido pomeriggio dove il maestro ha annunciato la sua prossima mostra presso l’Ermitage di San Pietroburgo e il relativo nuovo catalogo.

La personale “Arte Astratta in Italia: Umberto Mariani. Frammenti da Bisanzio” con 40 opere dal 1968 al 2018 si svolgerà dall’8 febbraio al 31 marzo 2019.

E’ il culmine di un ciclo di mostre della serie “Frammenti da Bisanzio” precedentemente esposte in due prestigiosi musei italiani il Museo Nazionale di San Vitale a Ravenna e i Musei di San Salvatore in Lauro a Roma.

Il riconoscimento Le Grandi Guglie elegge Umberto Mariani ambasciatore della cultura milanese nel mondo.

