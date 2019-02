MILANO. DA OGGI AL 28 FEBBRAIO APERTE LE ISCRIZIONI A NIDI, SEZIONI PRIMAVERA E SCUOLE DELL’INFANZIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2019 – Aprono oggi e chiuderanno alla mezzanotte del 28 febbraio le iscrizioni per i Nidi, le Sezioni Primavera e le Scuole dell’Infanzia del Comune di Milano. Circa cinquemila i posti nei Nidi d’Infanzia, tra comunali, comunali in appalto e privati accreditati, 411 quelli a disposizione nelle Sezioni Primavera e oltre seimila nelle Scuole dell’Infanzia.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 28 febbraio e l’ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà in alcun modo diritto di priorità nelle graduatorie, che saranno pubblicate il 19 aprile.

Per poter accedere alla compilazione della domanda di iscrizione è necessario essere già registrati al sito del Comune di Milano con ‘Profilo Completo’.

Per conoscere modalità, criteri e punteggi per la formazione delle graduatorie sono disponibili gli allegati nelle sezioni “Iscrizioni 2019/2020” nell’area Nidi (www.comune.milano.it/iscrizionenidi) e Scuole dell’infanzia (www.comune.milano.it/iscrizioneinfanzia).

Redazione