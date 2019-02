Milano. Ghyblj ritorna a Sanremo per raccontarlo

(mi-Lorenteggio.com) Sanremo, 4 febbraio 2019 – Francesco Ghyblj Lombardi, noto attore e presentatore, ex spogliarellista ed ex Presidente del Consiglio di Trezzano sul Naviglio, famoso anche per i pronostici durante i penultimi mondiali di calcio, insieme al suo pappagallo Amore, ritorna a Sanremo con delle grandi novità.

Ghyblj con Gino Foglia e con Enrico Demò

Racconterà, in occasione del 69esimo Festival della Canzone italiana, dal 5 al 9 febbraio al Teatro Ariston, per quattro noti settimanali di “Gossip” la kermesse canora e non solo, la mattina farà due collegamenti in diretta con Radio Rai Stereo 2 e con la conduttrice Andrea Delogu dalla postazione radio affianco all’Ariston.

Per il suo impegno sociale con il 118 verrà premiato insieme all’ex velina di Striscia la Notizia, vera Atyshkina e ad Andrea Briandino al Premio Grammy Awards Sanremo l’8 febbraio.

Dopodiché si sposterà alla Discoteca Morgana, noto locale adiacente all’Ariston, dove presenzierà ad un grande evento organizzato da Gino Foglia, organizzatore di Miss Oltremare, con la sfilata d’arte di Enrico Demò.

Sarà anche ospite al Palafestival di Sanremo alle iniziative di Vincenzo Russolino.

Vittorio Aggio