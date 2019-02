MODA E INNOVAZIONE, MAGONI: LOMBARDIA PRIMA REGIONE ITALIANA, 10 MILIONI PER VALORIZZARE ECCELLENZE TERRITORI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 04 febbraio 2019 – Uno stanziamento di 10 milioni di euro

per sostenere l’innovazione nel settore della moda. Lo prevede

una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta

dell’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Lara

Magoni.

MISURA ‘FASHIONTECH’ – La misura ‘Fashiontech-Progetti di

Ricerca & Sviluppo per la moda sostenibile’ sostiene

l’innovazione del settore moda finanziando progetti di R&S

(ricerca industriale e sviluppo sperimentale) finalizzati alla

sostenibilità, declinata sotto il profilo ambientale, con

un’attenzione particolare anche dal punto di vista etico e

sociale. Possono partecipare gruppi di imprese, da 3 a 6, che

presentano progetti innovativi nel settore della moda.

MODA E DESIGN VOLÀNI ECONOMIA – “Regione Lombardia – ha spiegato

Magoni – crede fermamente nel settore della moda e del design,

volani economici strategici a livello nazionale e

internazionale. E, proprio in concomitanza con la presentazione

della Fashion Week dedicata all’universo femminile, questa

misura intende valorizzare le eccellenze dei nostri territori

per dar vita a progetti emblematici in grado di esaltare lo

spirito innovativo del nostro tessuto imprenditoriale. Saper

fondere sapientemente la genialità del nostro ‘saper fare’, la

cura della tradizione e delle eccellenze dei territori, con la

costante ricerca e proporre quindi sul mercato prodotti

competitivi e tecnologicamente avanzati, è l’obiettivo che mi

pongo come assessore. La misura Fashiontech è un provvedimento

importante, perché solo attraverso la ricerca e l’innovazione

possiamo mantenere la leadership in questo settore strategico e

contribuire a incrementare il grado di innovazione del

territorio lombardo. Così saremo in grado di garantire un futuro

roseo a tutto il settore”.

MODA VOLÀNO STRATEGICO PER ECONOMIA REGIONALE E NAZIONALE – I

numeri dicono che il settore della moda è un volano trainante

per l’economia lombarda e nazionale: da una recente elaborazione

della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi,

emerge che le imprese della moda in Lombardia sono 33.600 (prima

regione in Italia), sulle 221.191 a livello nazionale. Per

numero complessivo di imprese, Milano domina con 13.196, seguita

da Brescia con 3.773, Bergamo con 3.285, Varese con 3.213.

Superano le 2 mila anche Como e Monza e Brianza. L’Export

lombardo di moda nel mondo tocca quota 9.987.694.473 euro nei

primi nove mesi del 2018, +3,6% rispetto all’anno precedente,

una crescita superiore a quella italiana (+2,3%), rappresentando

un quarto del totale nazionale che è di 39.244.757.592 miliardi.

A far la parte del leone è sempre Milano, leader in Lombardia e

in Italia per export, con un valore di 5.236.785.857 miliardi

nei primi nove mesi, +6,4% rispetto al 2017.

SOSTENIBILITÀ – “Regione Lombardia – ha concluso Magoni – vuole

contribuire concretamente affinché le imprese possano sviluppare

tecnologie innovative che rendano ‘sostenibile’, ovvero più

accessibile anche al consumatore finale, l’acquisto di prodotti

provenienti da lavorazioni da filiera sostenibile”.

Redazione