POLITICHE ABITATIVE.BOLOGNINI DOMANI ALLA TRIENNALE PER TAVOLA ROTONDA SUL QUARTIERE DI SAN SIRO

ASSESSORE: RIVITALIZZARE TERRITORIO CON OCCUPAZIONE E SERVIZI

CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ, RISTRUTTURAZIONI E CONTRASTO OCCUPAZIONI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2019 – L’assessore regionale alle Politiche

sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini, interverrà

domani, martedì 5 febbraio, presso La Triennale di Milano ad

‘Istantanee di San Siro. Presente e futuro del quartiere’ per

prendere parte con altri ospiti istituzionali alla tavola

rotonda ‘Ipotesi di futuro: un confronto a più voci’.

Nell’occasione saranno presentati la rete Santheroes alla quale

aderiscono varie associazioni e il lavoro di ricerca e di rete

svolto dal Politecnico di Milano e in corso da due anni nel

quartiere.

RIVITALIZZARE IL TERRITORIO – “Da quando ci siamo insediati –

dice Bolognini – il nostro obiettivo è rivitalizzare quartieri

come San Siro con ricadute anche di tipo occupazionale, in

particolare per i giovani, con l’offerta di servizi nuovi o

innovativi. Regione Lombardia è intervenuta da tempo nell’area

di San Siro, a partire dall’investimento con il Contratto di

quartiere, una progettazione partecipata con investimento

complessivo di 23 milioni di euro, di cui 13 a carico di Regione

Lombardia. Inoltre dal 2011 ad oggi abbiamo reso riutilizzabili

255 alloggi ed entro l’anno ne ristruttureremo altri 57”.

SICUREZZA E RIMOZIONE AMIANTO – “Meritano di essere segnalati –

aggiunge Bolognini – anche il progetto sperimentale per la

gestione integrata degli impianti di video sorveglianza

collegati con una Centrale operativa nella sede di Aler Milano,

sul quale abbiamo investito 300.000 euro con 12 edifici e 500

alloggi, e la rimozione dell’amianto in 20 edifici con un

finanziamento di 2,7 mln di euro. Inoltre nel 2016/2017 Regione

Lombardia ha riconosciuto contributi di solidarietà a favore dei

circa 580 nuclei familiari in condizioni di difficoltà del

quartiere per un importo complessivo di 495.500 euro”.

Redazione